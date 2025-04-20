Mertens’e yakın ilgi

Okan Buruk ile Dries Mertens arasında antrenmandaki neşeli kareler dikkat çekti. Bodrum FK maçında da golü beraber kutlayan ikili, dünkü çalışmada da yakın ilgi gösterdi. İkilinin fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da beğeni topladı.

FIRE VERMEK YOK

Ligde kalan 6 maçın 5'ini kazanması halinde şampiyon olacak Galatasaray, kupadaki Konyaspor ve gelecek hafta ligdeki Eyüpspor karşılaşmalarına odaklandı. Fire vermeden yoluna devam etmek isteyen Aslan, çifte kupa zaferi hedefliyor.

SIRA EYÜPSPOR'DA

Süper Lig'de 19 takımın mücadele ettiği sezonda Galatasaray, 17 ekibi yenmeyi başardı. Kasımpaşa ile içeride-dışarıda berabere kalan sarı kırmızılılar, Süper Lig'in ilk devresinde Eyüpspor'la berabere kaldı. Gelecek hafta Eyüp ekibiyle oynayacak olan Cimbom, rakibini yenerek alt ettiği takım sayısını 18'e çıkarmayı planlıyor. Öte yandan lig tarihinde de Galatasaray'ın Eyüpspor'a henüz galibiyeti yok.