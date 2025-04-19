Spor yazarları Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Bunu Galatasaray karşısında da denemek istediler, bu düşünce ile sahaya çıktılar. Tabii ki sarıkırmızılıların vereceği tepki maçın gidişatını ve skorunu belirleyecekti. İlk yarı toplu ve topsuz baskı yapıp oyunu kontrol eden Galatasaray, hareketli oyunda bulamadığı golü böyle kapanan takımlara en büyük silah olan duran toptan buldu. Bu golle öne geçerek rakibin oyun düzenin bozdu. Rakibini daha fazla risk almaya yönlendirdi. Maçın daha rahat geçmesi için de ikinci golü bulmaları yeterli olacaktı. Nitekim çok net; Torreira ve Osimhen'le iki gol kaçırarak belki de maçın fişini çok erkenden çekme fırsatını değerlendiremedi Galatasaray...