Atom karınca

Galatasaray, dün taraftarının önünde Bodrum FK'yı net bir skorla yenerken, ilk gol Lucas Torreira'dan geldi. Uruguaylı oyuncu, 29'uncu dakikada Gabriel Sara'nın ortasında harika yükseldi ve muhteşem bir kafa vuruşuyla ağları sarsarak, sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, böylece Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Torreira daha önce F.Bahçe ve Beşiktaş'a gol atmıştı.

İLK KEZ KAFAYLA ATTI

Derbiler dışında ilk kez gol atan Torreira, aynı zamanda bir ilki de yaşadı ve kariyerinde ilk kafa golünü atarak tarihe geçti. Lemina'nın takıma monte olmasıyla birlikte daha önde oynayan Uruguaylı, ceza sahası dışından da iki kez kaleyi yokladı ancak Bodrum kalecisi Sousa'yı geçemedi. Lucas Torreira'nın bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve üç golün yanı sıra 7 de asist yaptı.

KRAL SUSKUN KALDI

Son maçta 7 gole imza atan Victor Osimhen, Bodrum FK karşısında suskun kaldı. Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Nijeryalı süper star, 21 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor. Osimhen, 86'da yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

GOLÜ TAM GÖRMEDİM

Torreira, maçtan sonra şunları söyledi: "Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz.

20 DAKİKADA 2 DİREK

Bodrum FK karşısında Galatasaray'ın ilk yarıda iki topu direkten döndü... 18'de Sara'nın ceza sahası dışından attığı şut, rakipten sekip tam iki direğin birleştiği yere çarparak kornere gitti. 38'de ise bu kez Barış Alper Yılmaz, sol çaprazdan, şutunu attı, kaleci Sousa'nın da müdahalesiyle meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

İLK 45'TE AVRUPA REKORU

Galatasaray, Bordum karşılaşmasının ilk yarısında rekor kırdı. Sarı- kırmızılılar, ilk 43 dakikada rakip kaleye tam 22 şut attı ve bunların 9'unda isabet sağladı. Sarı-kırmızılılar, bu sayıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri; ilk 45 dakikayı ise 23 şutla tamamladı. Ancak sadece bir kez topu ağlarla buluşturdu.

2025'TE LİGDE İLK ASİST

Galatasaray'ın Torreira ile attığı golün asistini aylardır suskun olan Gabriel Sara yaptı. Brezilyalı oyuncu, böylece Süper Lig'de 2025 yılındaki ilk gol pasını verdi. Sambacı, Süper Lig'deki son asistini 16 Aralık 2024'te oynanan Trabzonspor derbisinde yapmıştı. Brezilyalı yıldız, böylece tam tamına 4 ay sonra ligde asist yaptı.

SOUSA TARİHİ FARKI ÖNLEDİ

Bodrum FK'nın kalecisi Diogo Sousa, Galatasaray karşısında adeta tek başına savaştı. Portekizli kaleci, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda çok net kurtarışlara imza attı. Sousa, ilk 45'te tam 6 kez, ikinci yarıda da 8 defa sarı-kırmızılı futbolculara gol izni vermedi. Diogo Sousa, toplamda 14 net kurtarış yaparak tarihi farkı önledi.

KAFASINI CALISTIRDI

Geçtiğimiz hafta ikinci kez baba olan Davinson Sanchez, dün Galatasaray'ın ikinci golünü attı ve bunu yeni doğan bebeğine armağan etti. 84'te Yunus Akgün'ün ortasında kafayla kaleci Sousa'yı mağlup ederken, bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü attı. Davinson, bu sezon attığı üç golü de kafayla kaydetmiş oldu. Sanchez, daha önce Ç.Rize ve Beşiktaş maçlarında da gol atmıştı. Maçın ardından konuşan Davinson, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Takım çalışması diyebilirim. Aynı zamanda mantalite. Oyunumuz ve sonuç da iyiydi. Rekorlardan daha önemlisi maç maç gitmek. 3 puanı alıp bir sonraki maça odaklanmalıyız."

ATESI YAKTIK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Finali istiyoruz."