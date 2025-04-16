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Xhaka'nın transfer kriteri netleşti
Sarı-kırmızılı takımın listesinde olan Granit Xhaka, Şampiyonlar Ligi'ni şart koşuyor. Orta sahaya yıldız bir isim getirmek isteyen Cimbom'da yakından takip edilen Xhaka'nın önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenildi. Bu sebeple sarı-kırmızılı takımı yakından takip eden İsviçreli oyuncu, Aslan'ın şampiyonluğunu bekliyor. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayer Leverkusen'de tüm resmi maçlarda forma giydi, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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