DİĞER
Cimbom'un şampiyonluk planları
Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken G.Saray'da önemli avantajlar öne çıkıyor. Ligde 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Aslan, rakibi F.Bahçe karşısında ikili averajı da elinde tutuyor. Sarı-kırmızılıların son 2 yılın şampiyonu olarak elinde tuttuğu psikolojik güç de dikkatlerden kaçmıyor. Öte taraftan G.Saray ligde kalan 7 maçın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Ancak hemen sırada gelen 3 maçın İstanbul içinde oynanacak olması öne çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla evinde Bodrum FK, hemen bir sonraki hafta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la ve ardından RAMS Park'ta Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu 3 maçtan 9 puan çıkarıp Fenerbahçe'nin kayıp yaşamasını ve puan farkının açılmasını hedefleyecek.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.