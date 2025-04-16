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Haberler Galatasaray Cimbom'un şampiyonluk planları

Cimbom'un şampiyonluk planları

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken G.Saray'da önemli avantajlar öne çıkıyor. Ligde 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Aslan, rakibi F.Bahçe karşısında ikili averajı da elinde tutuyor. Sarı-kırmızılıların son 2 yılın şampiyonu olarak elinde tuttuğu psikolojik güç de dikkatlerden kaçmıyor. Öte taraftan G.Saray ligde kalan 7 maçın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Ancak hemen sırada gelen 3 maçın İstanbul içinde oynanacak olması öne çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla evinde Bodrum FK, hemen bir sonraki hafta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la ve ardından RAMS Park'ta Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu 3 maçtan 9 puan çıkarıp Fenerbahçe'nin kayıp yaşamasını ve puan farkının açılmasını hedefleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Cimbom'un şampiyonluk planları
Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken G.Saray'da önemli avantajlar öne çıkıyor. Ligde 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Aslan, rakibi F.Bahçe karşısında ikili averajı da elinde tutuyor. Sarı-kırmızılıların son 2 yılın şampiyonu olarak elinde tuttuğu psikolojik güç de dikkatlerden kaçmıyor. Öte taraftan G.Saray ligde kalan 7 maçın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Ancak hemen sırada gelen 3 maçın İstanbul içinde oynanacak olması öne çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla evinde Bodrum FK, hemen bir sonraki hafta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la ve ardından RAMS Park'ta Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu 3 maçtan 9 puan çıkarıp Fenerbahçe'nin kayıp yaşamasını ve puan farkının açılmasını hedefleyecek.
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