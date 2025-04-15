Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zorlu TÜMOSAN Konyaspor maçını da atlatarak çifte kupa zaferi yaşamak istiyor.

Bir diğer yandan yeni sezon için kadro planlaması yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.