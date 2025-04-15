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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesini uzatmasının ardından alternatif isimlere yönelmeye başladı. En az İlkay kalitesinde bir ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 11:10
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Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Trendyol Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun geri kalan haftalarını kayıpsız geçirerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zorlu TÜMOSAN Konyaspor maçını da atlatarak çifte kupa zaferi yaşamak istiyor.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Bir diğer yandan yeni sezon için kadro planlaması yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Buruk'un talebiyle orta saha için arayışlara başlayan Cimbom, rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan, Manchester City ile sözleşmesini uzatmasının ardından, sarı-kırmızılılar bu transferde defteri kapattı.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

ASIL HEDEF XHAKA

Sabah'ın haberine göre, İlkay'a göre planlama yapmayan Galatasaray'ın asıl hedefinin Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Aslan, Bayer Leverkusen forması giyen tecrübeli orta saha Granit Xhaka ile temas kurdu.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Cimbom, tecrübeli yıldızdan olumlu sinyal almasının ardından transferde düğmeye bastı.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

GALATASARAY'IN MAÇLARINI İZLİYOR

Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki maestro, Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez Leverkusen ile Xhaka için masaya oturacak.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Bu sezon Leverkusen ile 45 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Xhaka, İsviçre Milli Takımı ile de 135 maçta 14 gol kaydetti.

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