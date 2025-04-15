Galatasaray transferde asıl bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesini uzatmasının ardından alternatif isimlere yönelmeye başladı. En az İlkay kalitesinde bir ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Buruk'un talebiyle orta saha için arayışlara başlayan Cimbom, rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan, Manchester City ile sözleşmesini uzatmasının ardından, sarı-kırmızılılar bu transferde defteri kapattı.
ASIL HEDEF XHAKA
Sabah'ın haberine göre, İlkay'a göre planlama yapmayan Galatasaray'ın asıl hedefinin Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.
Aslan, Bayer Leverkusen forması giyen tecrübeli orta saha Granit Xhaka ile temas kurdu.
Cimbom, tecrübeli yıldızdan olumlu sinyal almasının ardından transferde düğmeye bastı.
GALATASARAY'IN MAÇLARINI İZLİYOR
Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki maestro, Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı.
Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez Leverkusen ile Xhaka için masaya oturacak.
Bu sezon Leverkusen ile 45 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Xhaka, İsviçre Milli Takımı ile de 135 maçta 14 gol kaydetti.
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