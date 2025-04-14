Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray liderliğini sürdürürken ezeli rakibi Fenerbahçe, 3 puan arkasında ikinci sırada zirve takibini sürdürüyor. İşte iki takımın 31. hafta oynadığı mücadelelerden aldığı sonuçlara bağlı olarak şampiyonluk yarışında güncellenen oranlar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
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Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise karlı Sivas deplasmanında Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı lacivertlilerin golleri Talisca ve Dusan Tadic'ten (duble) geldi.
Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indiren Kadıköy temsilcisi, böylelikle 71 puana yükseldi. İşte ezeli rakiplerin aldıkları bu sonuçlar doğrultusunda NTV Spor'un haberine göre şampiyonluk yarışında güncellenen oranlar...
Fenerbahçe'nin oranı 2.90'dan 3.15'e yükseldi.
Galatasaray'ın oranı ise 1.28'den 1.31'e yükseldi.
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