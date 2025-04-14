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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray liderliğini sürdürürken ezeli rakibi Fenerbahçe, 3 puan arkasında ikinci sırada zirve takibini sürdürüyor. İşte iki takımın 31. hafta oynadığı mücadelelerden aldığı sonuçlara bağlı olarak şampiyonluk yarışında güncellenen oranlar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 19:40
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı, 31. hafta oynanan karşılaşmalar ile hız kesmeden devam etti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Reeder Samsunspor deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 galip geldi ve haftayı 3 puan alarak hatasız kapattı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de galibiyet sayısını bu maç ile birlikte 23'e çıkaran Cimbom, puanını 74'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise karlı Sivas deplasmanında Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı lacivertlilerin golleri Talisca ve Dusan Tadic'ten (duble) geldi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indiren Kadıköy temsilcisi, böylelikle 71 puana yükseldi. İşte ezeli rakiplerin aldıkları bu sonuçlar doğrultusunda NTV Spor'un haberine göre şampiyonluk yarışında güncellenen oranlar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin oranı 2.90'dan 3.15'e yükseldi.

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