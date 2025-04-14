Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı, 31. hafta oynanan karşılaşmalar ile hız kesmeden devam etti.

Reeder Samsunspor deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 galip geldi ve haftayı 3 puan alarak hatasız kapattı.