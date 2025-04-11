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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Beşiktaş yenilgisi sonrasında Galatasaray yeni bir seri yakalamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kalan maçlarını kazanarak, rakibi F.Bahçe'ye bakmayacak. Bunun ilk ayağı da bugün Samsunspor deplasmanıyla başlıyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Üst üste üçüncü kez şampiyonluğa uzanmak isteyen G.Saray, Süper Lig'de kalan tüm maçlarına final havasında hazırlanacak. Karşılaşmalara tek tek aynı önemle bakacak olan sarıkırmızılılar, kalan 8 mücadelenin hepsini kazanarak ikinci sıradaki F.Bahçe'nin oynayacağı karşılaşmalara bakmayacak. Rakibiyle arasındaki 3 puan ve ikili averaj üstünlüğüne karşın ciddiyeti bırakmayacak olan Cimbom, geçen yıllarda olduğu gibi son haftalarda lige damgasını vurmak istiyor. Bunun ilk adımı da bugünkü Samsunspor deplasmanından geçiyor.

7 MAÇLIK SERİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı- kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanırken, Samsunspor ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Daha sonra iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Galatasaray kazanmayı başardı.

KAAN AYHAN KADRODA YOK

Kritik Samsunspor maçı öncesinde G.Saray'da Kaan Ayhan şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son antrenmanda dizinde esneme, kasığında zorlanma meydana gelen Kaan Ayhan'ın tedbir amacıyla Samsun kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. Ayrıca Kerem Demirbay da tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

DIŞ SAHADA KRAL OLDU

Bu sezon özellikle deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken G.Saray, sadece Beşiktaş'a boyun eğdi. Hatay ve Kasımpaşa ile de berabere kalan sarı- kırmızılılar 14 maçta aldığı 11 galibiyet ve topladığı 35 puanla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

FRANKOWSKI CEZALI DÖRT İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Samsunspor mücadelesi öncesinde Frankowski'nin kart cezası bulunuyor. Bu karşılaşmada Polonyalı yıldızdan yararlanamayacak olan sarıkırmızılılarda dört futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

ERGÜN İKİNCİ KEZ DÜDÜK ÇALACAK

Bugünkü karşılaşmanın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Samsunspor- G.Saray mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak. Bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın sadece Antalyaspor'u İstanbul'da 4-0 yendiği karşılaşmada düdük çalan Ergün, ikinci kez bir resmi karşılaşmada G.Saray'ın maçını yönetecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Tait, Ntcham, Holse, Dimata, Emre, Marius

Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen

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