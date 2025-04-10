GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yaz transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İtalya'nın köklü kulübü Juventus, kadrosunda radikal değişiklikler planlıyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Torino temsilcisi, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'i transfer listesinde ilk sıraya yerleştirdi. İşte Osimhen transferine dair en son gelişmeler… (GS spor haberleri)
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Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Dusan Vlahovic'in satış listesinde olduğu, uzun süredir sakat olan Arkadiusz Milik'in ise sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedileceği konuşuluyor.
Öte yandan Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani'nin de sezon sonundaki durumu belirsizliğini koruyor.
Bu oyuncuların yerine takviye edeceği yeni oyuncular için çalışmalarını hızlandıran Torino ekibi, transfer listesinde dört önemli isme yer verirken listenin ilk sırasında Victor Osimhen bulunuyor.
Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Napoli döneminden eski öğrencisi olan Osimhen için özel bir ilgisi olduğu belirtiliyor.
Ancak transferin önünde bazı engeller bulunuyor.
Öncelikle Napoli, yıldız oyuncu için 80 milyon Euro talep ediyor.
Ayrıca Osimhen'in transfer için iki net şartı var: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek ve mevcut maaşında herhangi bir indirime gitmemek.
İngiliz basınından New Telegraph'ta yer alan habere göre, bu iki şartın karşılanmaması durumunda yıldız golcü kulüp değişikliğine sıcak bakmıyor.
Şu an Serie A'da bitime 7 hafta kala 56 puanla 5. sırada yer alan Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alabilmesi için sezonu ilk 4 içerisinde tamamlaması gerekiyor.
Aksi takdirde İtalyan devi için Osimhen transferi hayal olabilir.
Osimhen'in transfer edilememesi durumunda Juventus'un transfer listesinde yer alan bir diğer Nijeryalı isim Ademola Lookman.
Atalanta forması giyen ve inişli çıkışlı bir sezon geçiren Lookman'ın bonservis bedelinin yaklaşık 60 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Daha uygun maliyetli seçenekler olarak ise Serie A'da dikkat çeken performanslarıyla Mateo Retegui ve Lorenzo Lucca öne çıkıyor.
Özellikle gol krallığı yarışında yer alan Retegui, Juventus için daha ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendiriliyor.
Udinese forması giyen genç forvet Lucca ise son iki sezonda gösterdiği gelişimle dikkat çekiyor.
Juventus'un yaz transfer dönemindeki santrafor hamleleri, hem kulübün ekonomik durumuna hem de Şampiyon Ligi'ne katılım başarısına bağlı olarak şekillenecek.
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