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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yaz transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İtalya'nın köklü kulübü Juventus, kadrosunda radikal değişiklikler planlıyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Torino temsilcisi, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'i transfer listesinde ilk sıraya yerleştirdi. İşte Osimhen transferine dair en son gelişmeler… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 14:45
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ALP ÜLGENALP
GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen Avrupa devlerinin radarında.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Nijeryalı golcüye talip olan kulüplerden biri de İtalya Serie A temsilcisi Juventus.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus yaz transfer döneminde mevcut kadrosunda önemli değişiklikler yaparak hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Dusan Vlahovic'in satış listesinde olduğu, uzun süredir sakat olan Arkadiusz Milik'in ise sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedileceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Öte yandan Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani'nin de sezon sonundaki durumu belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Bu oyuncuların yerine takviye edeceği yeni oyuncular için çalışmalarını hızlandıran Torino ekibi, transfer listesinde dört önemli isme yer verirken listenin ilk sırasında Victor Osimhen bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Napoli döneminden eski öğrencisi olan Osimhen için özel bir ilgisi olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Ancak transferin önünde bazı engeller bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Öncelikle Napoli, yıldız oyuncu için 80 milyon Euro talep ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Ayrıca Osimhen'in transfer için iki net şartı var: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek ve mevcut maaşında herhangi bir indirime gitmemek.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

İngiliz basınından New Telegraph'ta yer alan habere göre, bu iki şartın karşılanmaması durumunda yıldız golcü kulüp değişikliğine sıcak bakmıyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Şu an Serie A'da bitime 7 hafta kala 56 puanla 5. sırada yer alan Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alabilmesi için sezonu ilk 4 içerisinde tamamlaması gerekiyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Aksi takdirde İtalyan devi için Osimhen transferi hayal olabilir.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Osimhen'in transfer edilememesi durumunda Juventus'un transfer listesinde yer alan bir diğer Nijeryalı isim Ademola Lookman.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Atalanta forması giyen ve inişli çıkışlı bir sezon geçiren Lookman'ın bonservis bedelinin yaklaşık 60 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Daha uygun maliyetli seçenekler olarak ise Serie A'da dikkat çeken performanslarıyla Mateo Retegui ve Lorenzo Lucca öne çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Özellikle gol krallığı yarışında yer alan Retegui, Juventus için daha ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY HABERİ - Günün transfer bombası! Juventus'un Osimhen planı...

Udinese forması giyen genç forvet Lucca ise son iki sezonda gösterdiği gelişimle dikkat çekiyor.

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