Kemerburgaz’da prim şov

Çalışmalarına artık yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray en mutlu gününü Fenerbahçe derbisinden sonra yaşadı. Kadıköy dönüşünde Kemerburgaz'a dönen takımı girişte karşılayan Başkan Dursun Özbek, 50 milyon TL primle ilk müjdeli haberi verdi. Perşembe sabahı yenilenme çalışması için tekrar Kemerburgaz'a gelen sarı-kırmızılı oyunculara ikinci jesti hocaları Okan Buruk yaptı. Süper Lig'de bu haftayı 'BAY' geçecek takımına iki gün izin planlayan Okan Buruk, Fenerbahçe derbisindeki futbolun ödülü olarak takıma ekstra bir gün daha izin verdi. 50 milyon TL prim ve 3 gün izin kararı, Kemerburgaz'da tüm takımın yüzlerinin gülmesini sağladı.

ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR

Kupadaki derbi zafer sonrası Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tüm takım kenetlendi ve pozitif bir hava oluştu. Sarı-kırmızılılar bu pozitif havayı ligde ve kupada en büyük kozu olarak görüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 31. haftada konuk olacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın sabah başlayacak.

BELEK KAMPI İPTAL

Cimbom, ligde 'BAY' geçtiği haftada Belek'te kampa girmeyi planlıyordu. Ancak milli takımlarından yorgun dönen oyuncular, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini Okan Buruk'a iletti. Okan Buruk da Belek kampını iptal ederek takımına üç gün izin verdi.