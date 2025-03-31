Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev için Rus kulübünden açıklama yapıldı.

Rus ve Özbek basını, Galatasaray'ın CSKA Moskova forması giyen Abbosbek Fayzullaev için devrede olduğunu öne sürmüştü.