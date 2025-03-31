Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!
Adı transferde Galatasaray ile anılan CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun transfer durumu hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
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"BİZE RESMİ TEKLİF GELMEDİ!"
İddiaların doğru olmadığını dile getiren Babaev, "Galatasaray'ın Abbosbek Fayzullaev'e ilgisini internette okudum. Bize resmi bir teklif gelmedi. Kışın da kendisiyle ilgili herhangi bir talep olmadı" şeklinde konuştu.
Bu sezon CSKA Moskova formasını tüm kulvarlarda 28 maçta sırtına geçiren Özbek futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist katkısı sağladı.
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