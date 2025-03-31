  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Adı transferde Galatasaray ile anılan CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun transfer durumu hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 15:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev için Rus kulübünden açıklama yapıldı.

Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Rus ve Özbek basını, Galatasaray'ın CSKA Moskova forması giyen Abbosbek Fayzullaev için devrede olduğunu öne sürmüştü.

Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Çıkan bu iddiaların ardından Hürriyet'te ve dış basında yer alan haberlere göre CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, konuya dair konuştu.

Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

"BİZE RESMİ TEKLİF GELMEDİ!"

İddiaların doğru olmadığını dile getiren Babaev, "Galatasaray'ın Abbosbek Fayzullaev'e ilgisini internette okudum. Bize resmi bir teklif gelmedi. Kışın da kendisiyle ilgili herhangi bir talep olmadı" şeklinde konuştu.

Abbosbek Fayzullaev Galatasaray'a mı transfer olacak? Resmi açıklama geldi!

Bu sezon CSKA Moskova formasını tüm kulvarlarda 28 maçta sırtına geçiren Özbek futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist katkısı sağladı.

F.Bahçe'ye tarihi fırsat!
Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi
DİĞER
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Le Pen" açıklaması! Macron'a "çifte standart" tepkisi | "Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor"
F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası...
Derbi öncesi dikkat çeken detay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! 16:27
Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi 16:08
Kocaelispor'dan taraftarlarına önemli uyarı Kocaelispor'dan taraftarlarına önemli uyarı 15:46
Özbek futbolcu G.Saray'a mı gelecek? Transferde resmi açıklama! Özbek futbolcu G.Saray'a mı gelecek? Transferde resmi açıklama! 15:46
Derbi öncesi dikkat çeken detay! Derbi öncesi dikkat çeken detay! 15:00
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 14:31
Daha Eski
PSG Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta PSG Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta 14:11
NBA'de ortalık karıştı! NBA'de ortalık karıştı! 14:08
Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip! Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip! 14:04
Trabzonspor'dan Volkan Konak için taziye mesajı Trabzonspor'dan Volkan Konak için taziye mesajı 14:00
F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası... F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası... 13:36
F.Bahçe derbiye hazırlanıyor F.Bahçe derbiye hazırlanıyor 13:10