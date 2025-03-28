DİĞER
Galatasaray seride 1-0 önde
ING Kadınlar Basketbol Ligi Kadınlar Çeyrek Finali ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı 87-64'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeiy başardı. İki galibiyet alanın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma ise yarın saat 16.30'da Adana ekibi Botaş'ın sahasında oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.