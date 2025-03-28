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Haberler Galatasaray Galatasaray ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı

Galatasaray ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Rob Gray'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:50
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Galatasaray ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Rob Gray'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, ABD'li skorer guard Rob Gray ile 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda Fransa ve Türkiye liglerinde başarılı performanslar sergileyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde Avrupa Kupası ve Avrupa Ligi tecrübesine de sahip. Yeni transferimiz Rob Gray'e sarı kırmızılı renklerimize 'hoş geldin' diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'de 3 Nisan 1994'te dünyaya gelen 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce TOFAŞ'ta oynadı.

Gray, son olarak İtalyan ekiplerinden Givova Scafati'de forma giydi.

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