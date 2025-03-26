TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!
Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler mevcut oyuncuların geleceğine çevrildi. Premier Lig ekibinin sarı kırmızılıların başarılı ismi Barış Alper Yılmaz'a talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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7. MAÇINA ÇIKACAK
Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 7. kez derbide sahada olacak. Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere toplamda 6 derbiye çıkan Okan Buruk, söz konusu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken 11 golü kalesinde gördü.
DERBİLERİ KAYBETMEDİLER
Bu sezon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı hiçbir derbiyi kaybetmedi. Beşiktaş ile sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip sahasında 0-0 berabere kalırken Trabzonspor'u ise evinde 4-3'lük skorla yenmeyi başardı.
2 İSİM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu karşılaşmada forma giyip kart görmeleri durumunda sarı-kırmızılı ekibin 30. haftada Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecekler.
Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı hedeflerken aynı zamanda gelecek sezonu planlamaya da başladı.
Cimbom'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biriyle ilgili son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
WEST HAM BARIŞ ALPER İÇİN DEVREDE
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Barış Alper Yılmaz'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki futbolcunun West Ham United'a transfer olma ihtimali %46 olarak belirtildi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 40 maçta sarı-kırmızılı formayı giyerken 11 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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