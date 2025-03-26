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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler mevcut oyuncuların geleceğine çevrildi. Premier Lig ekibinin sarı kırmızılıların başarılı ismi Barış Alper Yılmaz'a talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 14:29
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TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u sahasında 4-0 mağlup etmişti.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

358. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak maçla beraber tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini siyah-beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle bitti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın 498 golüne, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

7. MAÇINA ÇIKACAK

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 7. kez derbide sahada olacak. Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere toplamda 6 derbiye çıkan Okan Buruk, söz konusu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken 11 golü kalesinde gördü.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

DERBİLERİ KAYBETMEDİLER

Bu sezon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı hiçbir derbiyi kaybetmedi. Beşiktaş ile sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip sahasında 0-0 berabere kalırken Trabzonspor'u ise evinde 4-3'lük skorla yenmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

2 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu karşılaşmada forma giyip kart görmeleri durumunda sarı-kırmızılı ekibin 30. haftada Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecekler.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı hedeflerken aynı zamanda gelecek sezonu planlamaya da başladı.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Cimbom'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biriyle ilgili son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

WEST HAM BARIŞ ALPER İÇİN DEVREDE

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Barış Alper Yılmaz'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki futbolcunun West Ham United'a transfer olma ihtimali %46 olarak belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca!

Milli futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 40 maçta sarı-kırmızılı formayı giyerken 11 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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