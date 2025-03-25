Sanchez takıma katılıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan milli maçta kaleci Alisson ile çarpışarak kafasına aldığı darbe sonucunda oyuna devam edememişti. Bir süre hastanede kontrol altında tutulan Sanchez sağlığına tamamen kavuştu ve Kolombiya antrenmanlarına katıldı. Ancak FIFA'nın kuralları gereğince bir oyuncu kafasına darbe aldıktan sonra oyuna devam edemezse sonraki 7 gün boyunca maça çıkamıyor. Paraguay maçında forma giyemeyecek olan Sanchez, İstanbul'a dönerek takıma katılacak.