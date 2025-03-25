  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Sanchez takıma katılıyor

Sanchez takıma katılıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan milli maçta kaleci Alisson ile çarpışarak kafasına aldığı darbe sonucunda oyuna devam edememişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sanchez takıma katılıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan milli maçta kaleci Alisson ile çarpışarak kafasına aldığı darbe sonucunda oyuna devam edememişti. Bir süre hastanede kontrol altında tutulan Sanchez sağlığına tamamen kavuştu ve Kolombiya antrenmanlarına katıldı. Ancak FIFA'nın kuralları gereğince bir oyuncu kafasına darbe aldıktan sonra oyuna devam edemezse sonraki 7 gün boyunca maça çıkamıyor. Paraguay maçında forma giyemeyecek olan Sanchez, İstanbul'a dönerek takıma katılacak.

G.Saray'da Torreira'nın yerine Casemiro geliyor!
Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza'nın aşkı yeniden sınanıyor!
İmamoğlu'nun yolsuzluk çarkı TAKVİM'de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Süper Lig devlerinin Reguilon düellosu!
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:51
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:49
G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... 00:41
Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! 00:41
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! 00:40
Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! 00:40
Daha Eski
Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? 00:40
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi flaş açıklama! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi flaş açıklama! 00:40
G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! 00:40
Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında! Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında! 00:40
Napoli’den flaş Osimhen kararı! Napoli’den flaş Osimhen kararı! 00:40
İspanya'da gündem Arda Güler! İspanya'da gündem Arda Güler! 00:40