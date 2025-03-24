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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Galatasaray yönetimi eski göz ağrısı Strahinja Pavlovic için sezon sonunda yeni bir teklif yapacak. İtalyan ekibi Milan’a satın alma opsiyonlu bir öneri ile gidilmesi bekleniyorken transferde mutlu sona ulaşılması halinde üçlü savunmaya geçilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Savunmada gündeme gelen çok sayıda isimle anlaşmaya varamayan, transfer döneminin son günlerinde Cuesta'yı renklerine katan Galatasaray, Kolombiyalı yıldızda şimdilik aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Bu bölgeye daha güçlü ve uzun boylu bir isim almak isteyen yönetim, ara dönemde gündeme gelen Milan'ın Sırp savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic için yeniden harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

İtalya'da zaman zaman oynayan bazen de kulübede bekleyen 23 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

CUESTA'YA KULÜP ARANIYOR

Savunmaya yapılacak takviyenin ardından Pavlovic'in ayrılığına izin vermesi beklenen Milan, oyuncu için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Galatasaray yönetimi önce oyuncunun uyum sürecini görmek istediği için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Cuesta için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan sarı-kırmızılılar Pavlovic ile yeniden üçlü savunmaya geçebilecek.

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