TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Strahinja Pavlovic hamlesi! Satın alma opsiyonlu kiralama...
Galatasaray yönetimi eski göz ağrısı Strahinja Pavlovic için sezon sonunda yeni bir teklif yapacak. İtalyan ekibi Milan’a satın alma opsiyonlu bir öneri ile gidilmesi bekleniyorken transferde mutlu sona ulaşılması halinde üçlü savunmaya geçilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Savunmaya yapılacak takviyenin ardından Pavlovic'in ayrılığına izin vermesi beklenen Milan, oyuncu için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray yönetimi önce oyuncunun uyum sürecini görmek istediği için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunacak.
Cuesta için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan sarı-kırmızılılar Pavlovic ile yeniden üçlü savunmaya geçebilecek.
Dörtlü oyuna da uygun olan Sırp oyuncunun Sanchez ile birbirlerini tamamlayacakları düşünülüyor.
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