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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Galatasaray’dan Lucas Torreira planı! Takımdan ayrılıyor mu?

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’dan Lucas Torreira planı! Takımdan ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira için yaz transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, Uruguaylı futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 12:29
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TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira için yaz transfer dönemi boyunca teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Torreira, Milan ve Boca Juniors gibi kulüplerden teklifler almıştı, ancak Galatasaray yönetimi Uruguaylı futbolcuyu satmayı düşünmemişti.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Fakat, Torreira'nın 29 yaşına gelmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi düşen performansıyla birlikte durumun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Torreira'ya gelecek teklifleri sezon sonunda masaya yatırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun vereceği karara saygı gösterirken olası bir ayrılık durumunda bonservis bedelinin 15 milyon Euro'nun altına düşmesini istemiyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Eğer takımda kalmaya karar verirse Torreira'nın yeni bir sözleşme talep ettiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Torreira hakkındaki bu gelişmeler, Galatasaray'ın sezon sonunda gündeminin en önemli maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’da Lucas Torreira planı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Uruguaylı futbolcu takımına 1 gol 7 asistlik katkıda bulundu.

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