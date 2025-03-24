TRANSFER HABERİ-Galatasaray’dan Lucas Torreira planı! Takımdan ayrılıyor mu?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira için yaz transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, Uruguaylı futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam… (GS spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Torreira'ya gelecek teklifleri sezon sonunda masaya yatırmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun vereceği karara saygı gösterirken olası bir ayrılık durumunda bonservis bedelinin 15 milyon Euro'nun altına düşmesini istemiyor.
Eğer takımda kalmaya karar verirse Torreira'nın yeni bir sözleşme talep ettiği belirtiliyor.
Torreira hakkındaki bu gelişmeler, Galatasaray'ın sezon sonunda gündeminin en önemli maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Uruguaylı futbolcu takımına 1 gol 7 asistlik katkıda bulundu.
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