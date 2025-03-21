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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Galatasaray'da sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan Dries Mertens'in yerine bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'i isteyen yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidecek. İşte transfer operasyonunda son durum ve oyuncu için ödeneceği öngörülen maaş... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Gündeme çok sayıda isim alınırken ilk olarak Victor Osimhen'in geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Ardından başta kaleci ve forvet arkası olmak üzere çok sayıda isimle temasa geçilecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Kaleci için birçok aday bulunurken, futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in alternatifi için ise bir isim öne çıkıyor: Joao Felix. İtalyan basınına göre Milan'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

MAAŞI 9 MİLYON

Milan'da aradığını bulamadığı için yeni bir arayışa girecek olan Felix, yönetimin yeni sezon çileği olacak. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşamamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Okan Buruk'un teknik kadroda görmek istediği Mertens'in boşluğunu kiralama yoluna giderek Felix ile doldurmak isteyen yönetim, oyuncunun bir senelik maaşı olan 9 milyon euro'yu ödemeyi taahhüt edecek.

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