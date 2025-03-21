TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı

Kaleci için birçok aday bulunurken, futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in alternatifi için ise bir isim öne çıkıyor: Joao Felix. İtalyan basınına göre Milan'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.

MAAŞI 9 MİLYON Milan'da aradığını bulamadığı için yeni bir arayışa girecek olan Felix, yönetimin yeni sezon çileği olacak. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşamamıştı.