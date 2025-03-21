TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Joao Felix hamlesi! Verilecek maaş ortaya çıktı
Galatasaray'da sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan Dries Mertens'in yerine bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'i isteyen yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidecek. İşte transfer operasyonunda son durum ve oyuncu için ödeneceği öngörülen maaş... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Kaleci için birçok aday bulunurken, futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in alternatifi için ise bir isim öne çıkıyor: Joao Felix. İtalyan basınına göre Milan'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.
MAAŞI 9 MİLYON
Milan'da aradığını bulamadığı için yeni bir arayışa girecek olan Felix, yönetimin yeni sezon çileği olacak. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşamamıştı.
Okan Buruk'un teknik kadroda görmek istediği Mertens'in boşluğunu kiralama yoluna giderek Felix ile doldurmak isteyen yönetim, oyuncunun bir senelik maaşı olan 9 milyon euro'yu ödemeyi taahhüt edecek.
Ayrıca kiralama süresi bitimi için de bir satın alma maddesi önerilecek.
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