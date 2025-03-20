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Haberler Galatasaray Berke Özer'e Belçika'dan talip

Berke Özer'e Belçika'dan talip

Sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı. Club Brugge'ün Berke Özer'e teklif yaptığı ancak başarılı kalecinin teklifi kabul etmediği öğrenildi. 24 yaşındaki kalecinin yurt içi ve yurt dışından teklifler olsa da Galatasaray'a söz verdiği aktarıldı. Berke'nin sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Berke Özer'e Belçika'dan talip
Sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı. Club Brugge'ün Berke Özer'e teklif yaptığı ancak başarılı kalecinin teklifi kabul etmediği öğrenildi. 24 yaşındaki kalecinin yurt içi ve yurt dışından teklifler olsa da Galatasaray'a söz verdiği aktarıldı. Berke'nin sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.
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