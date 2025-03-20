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Berke Özer'e Belçika'dan talip
Sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı. Club Brugge'ün Berke Özer'e teklif yaptığı ancak başarılı kalecinin teklifi kabul etmediği öğrenildi. 24 yaşındaki kalecinin yurt içi ve yurt dışından teklifler olsa da Galatasaray'a söz verdiği aktarıldı. Berke'nin sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.
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