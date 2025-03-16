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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan ve Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübünden Cimbom'u heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:29
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, Bayern Münih'te istediği forma şansını bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

Son dönemde sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer'i değerlendiren Bayern Münih, Boey'un takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

Bild'den Christian Falk, Bayern Insider podcastinde yaptığı açıklamada, Boey'un takıma adapte olamadığını ve Alman devinin oyuncuyu satış listesine koyacağını belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yaz transfer döneminde sağ bek pozisyonuna büyük bir bütçe ayırmak istemeyen Bayern Münih, mevcut kadrosundaki alternatiflerle yola devam etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...

Bu doğrultuda, Boey için gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği ve kulübün, düşük de olsa bir bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.

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