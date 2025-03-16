TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih...
Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan ve Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübünden Cimbom'u heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...
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TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Yaz transfer döneminde sağ bek pozisyonuna büyük bir bütçe ayırmak istemeyen Bayern Münih, mevcut kadrosundaki alternatiflerle yola devam etmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda, Boey için gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği ve kulübün, düşük de olsa bir bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.
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