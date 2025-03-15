Yeni kral Osimhen

Galatasaray'ın farklı Antalyaspor galibiyetine Victor Osimhen damgasını vurdu. Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ağlarını üç kez ağları havalandırdı ve hattrick yaptı. Osimhen, Türkiye'de ilk kez hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu, toplamda ise 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'una imzasını attı. Osimhen, 30 ve 45+3'te attığı gollerle devreyi iki golle kapattı.

68'DE ÇIKTI DERBİYE SAKLANDI

Osimhen, gollerine ikinci yarıda da devam etti. 52'de Yunus Akgün, Petrusenko'dan topu kazanarak ceza yayından sağında bulunan Osimhen'e yerden pasını verdi. Osimhen de ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekerek hat-trick'e imzasını attı. Sarı kart ceza sınırındaki Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmemesi için 68'de yerini alkışlarla Mertens'e bıraktı. Sarı-kırmızılı tribünler Maskeli Kral'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

SEVGİ ÜZERİNE KURULU BİR TAKIMIZ

Osimhen, maç sonunda hat-trick yaptığı maç topuyla kameralar karşısına çıktı. Nijeryalı yıldız, "Takımımı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar en iyi şekilde oynamaya çalıştık. Barış, harika bir maç çıkardı. Yunus, geri döndü. Bizim için önemli bir oyuncu. Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu ve hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

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Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol attı. Sarı-kırmızılılar adına ilk 22 lig karşılaşmasında daha yüksek gol sayısına ulaşan son oyuncu Mario Jardel'di (2000-01; 21).