GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, Barcelona'ya transfer olacağı söylentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIZ"
Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialara yanıt veren Nijeryalı santrfor, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda."
"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"
"Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda." ifadelerini kullandı.
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