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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, Barcelona'ya transfer olacağı söylentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 00:28
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a yükselten Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Osimhen (3) ve Morata (p) kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Galatasaray'da hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

"SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIZ"

Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialara yanıt veren Nijeryalı santrfor, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda."

GALATASARAY HABERİ - Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"

"Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda." ifadelerini kullandı.

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