Fernando Muslera: Kazanılacak bir kupa varsa...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın değerlendirmeleri…

"ÇOK FAZLA KONUŞMA OLDU"

"Alanyaspor ve bu maçta çok konuşmalar oldu aramızda, hocamız bizimle konuştu. Başlayanlar, devam edenler, herkes büyük başarılara imza atmak isteyen oyuncular. Motivasyonumuz en üst seviyede."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DERBİLERİ HAKKINDA

"Derbiler en güzelleridir. Futbolun şov olduğu, gösteri olduğu maçlardır. Oyuncular kendilerini göstermek isterler. Önümüzde iki derbi var. Bunlar çok önemli. İkisinde de iddialı olmamız gerekiyor. Kazanılacak bir kupa varsa ,Galatasaray kupa için her şeyini verecektir."