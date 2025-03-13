  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş da 29. haftada oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 10:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Bu sezon Türk futboluna yabancı hakem-yerli hakem tartışmaları damgasını vurdu.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, 55 yıl aradan sonra ilk Galatasaray -Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atayarak Slavko Vincic'i görevlendirmişti.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Alınan bu radikal karar sonrası gözler oynanacak olan diğer derbilere çevrildi.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Yabancı hakem kararı devam edecek mi? İşte TFF'nin geriye kalan derbiler için aldığı hakem kararı...

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

DERBİYİ YERLİ HAKEM YÖNETECEK

Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Özellikle Beşiktaş, evinde Galatasaray ile 29 Mart'ta oynayacağı sınavı yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmış ama yanıt alamamıştı.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş-Galatasaray maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da Sabah'ın federasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre; Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi yerli bir hakem olacak.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

29 Mart'taki maçta yüzde 90 Türk bir isim görev yapacak ve ayrıca sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulama devam edecek. Merkez Hakem Kurulu'nun düşüncesinin de bu yönde olduğu kaydedildi.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Geçtiğimiz günlerde bir TV programında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." açıklamasını yaptı.

TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.

REKLAM - Türk Telekom
Cimbom Osimhen'in alternatifini buldu!
DİĞER
Başka Bir Gün'de heyecan dorukta! Nehir Serdar’ı kurtarmaya çalışıyor
Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit'ten süreci mayınlama girişimi: "İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz"
Cengiz yurt dışında gündeme oturdu!
G.Saray'a Rumen kaleci!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz yurt dışında gündeme oturdu! Cengiz yurt dışında gündeme oturdu! 09:30
Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! 09:22
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! 09:21
Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha! 09:05
Bugünkü maçlar 13 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 13 Mart Perşembe 2025 08:19
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:49
Daha Eski
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:47
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:02
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:00
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyordum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyordum! 00:56
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:56
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:54