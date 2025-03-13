TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş-Galatasaray maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da Sabah'ın federasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre; Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi yerli bir hakem olacak.