TFF kararını verdi! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş da 29. haftada oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararını verdi. İşte detaylar...
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Yabancı hakem kararı devam edecek mi? İşte TFF'nin geriye kalan derbiler için aldığı hakem kararı...
DERBİYİ YERLİ HAKEM YÖNETECEK
Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi.
Özellikle Beşiktaş, evinde Galatasaray ile 29 Mart'ta oynayacağı sınavı yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmış ama yanıt alamamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş-Galatasaray maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da Sabah'ın federasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre; Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi yerli bir hakem olacak.
29 Mart'taki maçta yüzde 90 Türk bir isim görev yapacak ve ayrıca sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulama devam edecek. Merkez Hakem Kurulu'nun düşüncesinin de bu yönde olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde bir TV programında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." açıklamasını yaptı.
Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.
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