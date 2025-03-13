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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve yarışı veren sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek yoluna devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların Onvo Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 12:34
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Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 14 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

58. RANDEVU

Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçta sarı-kırmızılılar 36, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 111 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

GALATASARAY SON 17 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Onvo Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Onvo Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı Onvo Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, cuma günkü müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Onvo Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

LEMINA'YA KESİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Onvo Antalyaspor maçında Mario Lemina'yı kulübeye çekmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

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