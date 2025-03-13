Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 14 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.