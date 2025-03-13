Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve yarışı veren sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek yoluna devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların Onvo Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı Onvo Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, cuma günkü müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Onvo Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.
Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.
LEMINA'YA KESİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Onvo Antalyaspor maçında Mario Lemina'yı kulübeye çekmesi bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen
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