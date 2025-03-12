TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen'in transferi için düğmeye bastı. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Nijeryalı yıldızın da sarı-kırmızılılardan istediği maaş belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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26 yaşındaki santrfor için Napoli 75 milyon Euro isterken, Galatasaray yönetimi de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.
Sabah'ın haberine göre, Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Osimhen'in temsilcileri yaptıkları görüşmede nisan ayının sonuna kadar süre istedi.
Çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.
Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.
Bu sezon Galatsaray'dan bonuslarla 11 milyon Euro alan Osimhen'in, yeni kontrat yapması halinde ise beklentisi çok daha fazla.
4 YIL İÇİN 60 MİLYON EURO
Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 milyon Euro'dan (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti. Osimhen, Aslan'da kalırsa toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak.
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