TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Sabah'ın haberine göre, Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Osimhen'in temsilcileri yaptıkları görüşmede nisan ayının sonuna kadar süre istedi.

Çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.