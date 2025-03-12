  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen'in transferi için düğmeye bastı. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Nijeryalı yıldızın da sarı-kırmızılılardan istediği maaş belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 09:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Bu sezon Galatasaray şampiyonluğa koşarken, takımı sırtlayan isim de Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Alanya karşısında ağları havalandırıp ligde 17 gole ulaşan Nijeryalı oyuncu için 6 Avrupa ekibi düzenli olarak RAMS Park ya da deplasmanlarda takip halinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

26 yaşındaki santrfor için Napoli 75 milyon Euro isterken, Galatasaray yönetimi de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Sabah'ın haberine göre, Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Osimhen'in temsilcileri yaptıkları görüşmede nisan ayının sonuna kadar süre istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

Bu sezon Galatsaray'dan bonuslarla 11 milyon Euro alan Osimhen'in, yeni kontrat yapması halinde ise beklentisi çok daha fazla.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen operasyonu! İstediği rakam dudak uçuklattı

4 YIL İÇİN 60 MİLYON EURO

Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 milyon Euro'dan (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti. Osimhen, Aslan'da kalırsa toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak.

REKLAM - Vakıf Katlıım
F.Bahçe'den Vlahovic bombası!
DİĞER
Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş'ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?
Ece Gürel neyin "kurbanı" oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
F.Bahçe'den Mihajlo Cvetkovic hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 08:43
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:53
Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! 01:04
Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! 00:55
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
Daha Eski
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44
F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! 00:21
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00