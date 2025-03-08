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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadroya katılan bazı oyunculardan istenilen verim elde edilemedi. Sarı-kırmızılılarda büyük hayal kırıklığı oluşturan o 3 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 10:21
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Galatasaray hem sezon başında hem de kış transfer döneminde bazı transferlerde karavana attı. Bu isimlerin başında Elias Jelert, Ismael Jakobs ve Carlos Cuesta geliyor...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Jelert için 9 milyon euro ödendi. 2 milyon euro da bonus maddesi var.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Sarı-kırmızılılar, sol bek Jakobs'u ise hiçbir şart olmadan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 1 milyon euro kiralama bedeli ödendi. Sezon sonunda da 8 milyon euroya bonservisi alınacak Jakobs'un.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Sarı-kırmızılılar, devre arasında da Cuesta için 8 milyon euro bonservis bedelini kasasından çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

11 MİLYON EURO KAYIP

Üç oyuncu için kasadan çıkan para tam tamına 26 milyon euro... Üç oyuncudan da istenilen verim alınamadı. Taraftarların ve camianın daha fazla tepkisini çekmek istemeyen yönetim, üç isimle de yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Menajerlere talimat verildi. Üç oyuncu için de 5'er milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Bu oyuncular satılırsa 11 milyon euro zarar yazacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

Yönetim, oyuncuların maaşlarından ve kasaya sıcak para sokmak için zarardan kar planlaması yaptı. Ancak camiada bu transferleri yapan isimlere tepkiler çok fazla.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!

%10 PAY ÖNERİLDİ

Galatasaray yönetimi, bu oyuncuların satılması halinde menajerlere satıştan %10 da pay önerdi.

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