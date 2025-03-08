TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadroya katılan bazı oyunculardan istenilen verim elde edilemedi. Sarı-kırmızılılarda büyük hayal kırıklığı oluşturan o 3 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılar, devre arasında da Cuesta için 8 milyon euro bonservis bedelini kasasından çıkardı.
11 MİLYON EURO KAYIP
Üç oyuncu için kasadan çıkan para tam tamına 26 milyon euro... Üç oyuncudan da istenilen verim alınamadı. Taraftarların ve camianın daha fazla tepkisini çekmek istemeyen yönetim, üç isimle de yollarını ayıracak.
Menajerlere talimat verildi. Üç oyuncu için de 5'er milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Bu oyuncular satılırsa 11 milyon euro zarar yazacak.
Yönetim, oyuncuların maaşlarından ve kasaya sıcak para sokmak için zarardan kar planlaması yaptı. Ancak camiada bu transferleri yapan isimlere tepkiler çok fazla.
%10 PAY ÖNERİLDİ
Galatasaray yönetimi, bu oyuncuların satılması halinde menajerlere satıştan %10 da pay önerdi.
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