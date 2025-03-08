Cimbom tek yürek

Fenerbahçe ile arasındaki fark dört puana düşünce bazı çevrelerin sertçe eleştirdiği Galatasaray, yeniden kükremeye hazırlanıyor. Yarınki Alanya maçı için Perşembe akşamı Antalya'ya giden Cimbom'da olağanüstü hal ilan edildi. İşi çok sıkı tutan Okan Buruk futbolcularla yaptığı son toplantıda şunları söyledi: "Olumsuz yorumlara kulağınızı kapatın. Ben size güveniyorum; ligin en iyisiyiz. Dört puan farkla lideriz. Bu farkın kapanmasına asla izin vermeyeceğiz. Sezon sonunda yine şampiyon olacağız. Herkes sahada canla başla savaşacak, son damlasına kadar ter dökecek. Hedefimiz kalan bütün maçlarımızı kazanmak."