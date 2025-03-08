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Haberler Galatasaray Cimbom tek yürek

Cimbom tek yürek

G.Saray şampiyonluk için seferberlik ilan etti. Takım Alanya maçı için üç gün önceden Antalya’ya giderek kampa girdi. Aslan'da son haftalarda görülen karamsar hava dağıldı. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftar kenetlendi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Cimbom tek yürek

Fenerbahçe ile arasındaki fark dört puana düşünce bazı çevrelerin sertçe eleştirdiği Galatasaray, yeniden kükremeye hazırlanıyor. Yarınki Alanya maçı için Perşembe akşamı Antalya'ya giden Cimbom'da olağanüstü hal ilan edildi. İşi çok sıkı tutan Okan Buruk futbolcularla yaptığı son toplantıda şunları söyledi: "Olumsuz yorumlara kulağınızı kapatın. Ben size güveniyorum; ligin en iyisiyiz. Dört puan farkla lideriz. Bu farkın kapanmasına asla izin vermeyeceğiz. Sezon sonunda yine şampiyon olacağız. Herkes sahada canla başla savaşacak, son damlasına kadar ter dökecek. Hedefimiz kalan bütün maçlarımızı kazanmak."

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