GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz ay sona eren ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.