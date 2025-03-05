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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı yaz transfer döneminde birçok Avrupa deviyle anılan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 09:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz ay sona eren ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Kış transfer döneminde tam 7 ismi takıma kazandıran Cimbom, birçok yıldızıyla da yollarını ayırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Türkiye'de ara transfer döneminin sona ermesine rağmen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Sarı-kırmızılılarda son olaran Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

CHICAGO FIRE TALİP OLDU

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, MLS ekibi Chicago Fire'ın gündemine girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

ABD basınındaki haberlerde; Chicago Fire'ın 24 yaşındaki futbolcuyu istediği iddia edildi. ABD'de transfer dönemi 23 Nisan'da bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...

26 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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