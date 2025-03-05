GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a beklenmedik talip! Herkes Avrupa'ya gidecek derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı yaz transfer döneminde birçok Avrupa deviyle anılan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Türkiye'de ara transfer döneminin sona ermesine rağmen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Sarı-kırmızılılarda son olaran Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
CHICAGO FIRE TALİP OLDU
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, MLS ekibi Chicago Fire'ın gündemine girdi.
ABD basınındaki haberlerde; Chicago Fire'ın 24 yaşındaki futbolcuyu istediği iddia edildi. ABD'de transfer dönemi 23 Nisan'da bitiyor.
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıktı.
26 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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