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Haberler Galatasaray VAR incelemesinin ardından Kasımpaşa penaltı kazandı!

VAR incelemesinin ardından Kasımpaşa penaltı kazandı!

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Karşılaşmanın 82. dakikasında Galatasaraylı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın, Kasımpaşalı Can Keleş’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası Kasımpaşa penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:24
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VAR incelemesinin ardından Kasımpaşa penaltı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmanın en kritik anlarından biri 82. dakikada yaşandı. Galatasaraylı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın, Kasımpaşalı Can Keleş'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası Kasımpaşa cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Cihan Aydın, pozisyonu izlemek için VAR ekranına gitti. Yapılan incelemenin ardından Kasımpaşa lehine penaltı kararı verildi.

Topun başına geçen Haris Hajradinovic, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. Bu golle Kasımpaşa, zorlu karşılaşmada beraberliği yakalamış oldu.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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