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Haberler Galatasaray Kasımpaşa-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Kasımpaşa-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında tekrar 3 puan almayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, 64 puanla zirvede yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 2 maçını da kaybeden Kasımpaşa ise taraftarı önünde çıkış arıyor. Kasımpaşa-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 15:53
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Kasımpaşa-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom, zorlu rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir şekilde zirvede yer alıyor. Burak Yılmaz ile son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan ev sahibi takım ise taraftarı önünde tekrar çıkış arıyor. 31 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen.

Kasımpaşa-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen, yoluna lig ve kupada devam eden Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezon sonunda 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligde yoluna namağlup devam ediyor. 2 Mart Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. 64 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Victor Osimhen, etkili performans göstermeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maçta süre alan Nijeryalı yıldız futbolcu, 20 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve taraftarın gönlüne taht kuran 26 yaşındaki golcü ismin Kasımpaşa maçında da ilk 11'de yer alıyor.

ALVARO MORATA OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir süredir tedavisine devam edilen İspanyol golcü Kasımpaşa maçında kadroda yer almıyor.

OKAN BURUK TRİBÜNDE YER ALACAK

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

Konu hakkında Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın reddedildiği belirtilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kasımpaşa maçında kulübede yer alamadı.

CİMBOM'DA KİMLER EKSİK?

Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da uzun süredir tedavisine devam edilen Ismail Jakobs forma giyemedi. AZ Alkmaar deplasmanında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Alvaro Morata kadroda yer almadı. Diğer yandan Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Yunus Akgün de lacivert-beyazlılar karşısında süre alamadı.

Tottenham açında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin de tedavisi sürüyor.

GALATASARAY'DAN ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Galatasaray 84. kez rakip oldular. Daha önce oynanılan maçlardan 63'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlendi.

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