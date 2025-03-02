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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan çarpıcı açıklama: Buna izin vermeyeceğiz

Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan çarpıcı açıklama: Buna izin vermeyeceğiz

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Kasımpaşa deplasmanında alınan tartışmalı beraberliğin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:30
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Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan çarpıcı açıklama: Buna izin vermeyeceğiz

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Kasımpaşa deplasmanında alınan tartışmalı beraberliğin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BURADA KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"

"Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı doğrular ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz."

"TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"

"Sinirliyiz, kazanamadık. Soğukkanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz."

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