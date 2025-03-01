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7 deplasman
Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Alanya'ya gidecek sarıkırmızılılar 14 Mart'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri Antalyaspor mücadelesinden sonra ise üst üste iki sert deplasmana birden gidecek. Birçok oyuncusunu milli takımına gönderecek olan sarı-kırmızılılar dönüşte Beşiktaş'a konuk olacak. Ardından BAY geçtiği haftanın devamında lig üçüncüsü Samsun'a gidecek. Aslan, ligde 12 maçın 7'sini dış sahada oynayacak.
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