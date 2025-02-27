  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, hem yaz hem de kış transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından sıkça söz ettirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Cimbom, Napoli'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı süper yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla yıldızını parlatan Osimhen, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Ara transfer döneminde adı sık sık Avrupa devleriyle anılan 26 yaşındaki santrfor, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Juventus gibi devlerin ilgisine rağmen Galatasaray'da kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Napoli'ye geri dönecek olan Victor Osimhen ile ilgili İtalyan kulübünden açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Çizme basınına Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

"OSIMHEN HER ZAMAN BÜYÜK KULÜPLERİN GÜNDEMİNDE OLACAK"

Sky Sports'a konuşan Manna, "Victor her zaman gündemde olacak bir isim. Sadece transfer piyasasında değil, genel olarak büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

"SERBEST KALMA MADDESİ OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

"Kendisinin serbest kalma maddesi var ve bunu herkes biliyor. Geçen yıl yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için en kısa sürede çözüm bulmaya çalışıyoruz" diyen Giovanni Manna, forvet oyuncusunun geleceğini güvence altına almak için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Nijeryalı santrfor, 20 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! 11:03
Şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak Şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak 11:02
F.Bahçe'den Kostic kararı! F.Bahçe'den Kostic kararı! 10:53
Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 10:46
Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! 10:41
G.Saray'da Sara alarmı! G.Saray'da Sara alarmı! 10:30
Daha Eski
Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi 10:25
Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları 10:23
F.Bahçe ve G.Saray'dan Tahkim Kurulu hamlesi! F.Bahçe ve G.Saray'dan Tahkim Kurulu hamlesi! 10:05
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! 09:58
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:31
Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! 09:29