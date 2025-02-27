GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli'den açıklama geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla yıldızını parlatan Osimhen, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Ara transfer döneminde adı sık sık Avrupa devleriyle anılan 26 yaşındaki santrfor, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Juventus gibi devlerin ilgisine rağmen Galatasaray'da kaldı.
Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Napoli'ye geri dönecek olan Victor Osimhen ile ilgili İtalyan kulübünden açıklama geldi.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Çizme basınına Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuştu.
"OSIMHEN HER ZAMAN BÜYÜK KULÜPLERİN GÜNDEMİNDE OLACAK"
Sky Sports'a konuşan Manna, "Victor her zaman gündemde olacak bir isim. Sadece transfer piyasasında değil, genel olarak büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
"SERBEST KALMA MADDESİ OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"
"Kendisinin serbest kalma maddesi var ve bunu herkes biliyor. Geçen yıl yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için en kısa sürede çözüm bulmaya çalışıyoruz" diyen Giovanni Manna, forvet oyuncusunun geleceğini güvence altına almak için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 20 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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