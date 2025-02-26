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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2025/26 sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da İlkay Gündoğan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 15:00
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Sarı-kırmızılılar, 11 Şubat'ta sona eren 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 7 ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Cimbom, Alvaro Morata, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı ve Arda Ünyay'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Yönetim, ara transfer döneminin sona ermesinin ardından gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda bu yana renklerine bağlamak istediği tecrübeli orta saha oyuncusunu takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

İngiliz basını, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

MANCHESTER CITY TRANSFERİ ENGELLEMEYECEK

talkSPORT'ta yer alan haberde Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...

Öte yandan İngiliz devinin İlkay futbolu bıraktığında yıldız oyuncuyu teknik ekibe dahil etmek istediği kaydedildi.

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