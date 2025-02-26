TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2025/26 sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da İlkay Gündoğan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yönetim, ara transfer döneminin sona ermesinin ardından gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başladı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda bu yana renklerine bağlamak istediği tecrübeli orta saha oyuncusunu takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
İngiliz basını, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
MANCHESTER CITY TRANSFERİ ENGELLEMEYECEK
talkSPORT'ta yer alan haberde Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği belirtildi.
Öte yandan İngiliz devinin İlkay futbolu bıraktığında yıldız oyuncuyu teknik ekibe dahil etmek istediği kaydedildi.
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 36 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
DİĞER