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Derbi kralı Aslan
Galatasaray son 3 sezonda Süper Lig'de zirveden hiç inmezken, elde edilen bu başarıda Teknik Direktör Okan Buruk'un büyük maç performansı etkili oldu. Okan Buruk yönetimindeki Aslan; 2022- 23 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 16 defa karşılaştı. Cimbom bu süreçte 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak başarılı bir grafik sergiledi.
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