  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine hız kesmeden devam eden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda dünyaca ünlü bir yıldızla temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 11:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, yaz transfer sezonunda da büyük hamleler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

GÜÇLÜ KADRO HEDEFİ

Şampiyon takımın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma avantajı ve ligdeki ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı, Sarı-kırmızılıları daha da cesaretlendirdi.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Yönetim, Avrupa'da ses getirecek bir kadro oluşturma adına önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

LEROY SANE GÜNDEMDE

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'ın en büyük transfer hedeflerinden biri Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Alman oyuncuyla anlaşma sağlamak için girişimler hız kazandı.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Sane için cazip bir teklif paketi hazırlığında.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

FIRSAT KAÇIRILMAK İSTENMİYOR

Sane'nin bonservis bedelinin olmaması, Galatasaray için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen yönetim, oyuncuya imza parası teklif etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Teklif edilen bu imza parası, oyuncuyla yapılacak sözleşmenin süresine göre eşit taksitler halinde ödenecek.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Alman yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performans ve getireceği puanlarla bu maliyetin kısa sürede karşılanacağı öngörülüyor.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, sağ kanattaki eksikliği Sane transferiyle gidermeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

TRANSFERDE TAM YETKİ

Galatasaray yönetimi, bu transfer için İtalyan menajer Gardi'ye tam yetki verdi.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Kulüp, Leroy Sane için kesenin ağzını açmış durumda.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Daha önce Wilfried Zaha'ya yapılan sözleşmeye benzer bir teklif hazırlanırken, Alman yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro'yu bulan bir maaş önerilecek.

TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor

Devre arasında da Sane için girişimlerde bulunan Galatasaray, Bayern Münih'in oyuncusunu sezon bitmeden bırakmaması nedeniyle bu transferi yaz dönemine bırakmak zorunda kalmıştı.

REKLAM - TOD
Dünyanın en sert derbileri açıklandı!
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU | GS - FB derbisi öncesinde gündemde! 24 Şubat Süper Lig puan durumu nasıl?
Diploması da şaibeli! İmamoğlu 475 taban puanlı bölüme 386 ile nasıl girdi? YÖK usulsüzlüğü raporladı gözler İstanbul Üniversitesi'nde
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
Dirk Kuyt'tan flaş derbi yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Dünyanın en sert derbileri açıklandı! 12:49
G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! 12:04
Roma-Monza maçı ne zaman? Roma-Monza maçı ne zaman? 11:57
G.Saray'dan dev transfer hamlesi! G.Saray'dan dev transfer hamlesi! 11:49
Türkiye Kupası'nda 3. haftanın hakemleri açıklandı! Türkiye Kupası'nda 3. haftanın hakemleri açıklandı! 11:43
Liverpool doludizgin şampiyonluğa yürüyor Liverpool doludizgin şampiyonluğa yürüyor 11:13
Daha Eski
Warriors Iguodala’nın formasını emekli etti Warriors Iguodala’nın formasını emekli etti 11:10
Trabzonspor sahasında durdurulamıyor Trabzonspor sahasında durdurulamıyor 11:05
Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? 11:03
Dirk Kuyt'tan flaş derbi yorumu! Dirk Kuyt'tan flaş derbi yorumu! 11:03
Cavaliers'tan üst üste 7. galibiyet Cavaliers'tan üst üste 7. galibiyet 10:59
F.Bahçe'den taraftarına önemli uyarı F.Bahçe'den taraftarına önemli uyarı 10:57