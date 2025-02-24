TRANSFER HABERİ-Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Galatasaray Bayern'in yıldızını istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine hız kesmeden devam eden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda dünyaca ünlü bir yıldızla temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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LEROY SANE GÜNDEMDE
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'ın en büyük transfer hedeflerinden biri Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane.
Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Alman oyuncuyla anlaşma sağlamak için girişimler hız kazandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Sane için cazip bir teklif paketi hazırlığında.
FIRSAT KAÇIRILMAK İSTENMİYOR
Sane'nin bonservis bedelinin olmaması, Galatasaray için büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyen yönetim, oyuncuya imza parası teklif etmeye hazırlanıyor.
Teklif edilen bu imza parası, oyuncuyla yapılacak sözleşmenin süresine göre eşit taksitler halinde ödenecek.
Alman yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performans ve getireceği puanlarla bu maliyetin kısa sürede karşılanacağı öngörülüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, sağ kanattaki eksikliği Sane transferiyle gidermeyi amaçlıyor.
TRANSFERDE TAM YETKİ
Galatasaray yönetimi, bu transfer için İtalyan menajer Gardi'ye tam yetki verdi.
Kulüp, Leroy Sane için kesenin ağzını açmış durumda.
Daha önce Wilfried Zaha'ya yapılan sözleşmeye benzer bir teklif hazırlanırken, Alman yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro'yu bulan bir maaş önerilecek.
Devre arasında da Sane için girişimlerde bulunan Galatasaray, Bayern Münih'in oyuncusunu sezon bitmeden bırakmaması nedeniyle bu transferi yaz dönemine bırakmak zorunda kalmıştı.
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