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Slovko Vincic, 136. yabancı
Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin idaresine atanan Slavko Vincic, Süper Lig'de görev yapan 136. yabancı hakem olacak. Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaptı. Bu hakemler, 12 sezonda 346 Süper Lig maçında düdük çaldı. Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ise 18. kez yabancı hakem görev alacak. İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı en son derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı ve o karşılaşmada Avusturyalı hakem Alois Kessler yer aldı.
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