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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın en düşük maaş alan isimlerinden biri olan milli futbolcunun ücretine zam yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 10:19
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Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Süper Lig'de bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'da, Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Sezonun ilk yarısında sergilediği 11 gol ve 7 asistlik performansla dikkat çeken milli oyuncu, Ajax maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 gündür sahalardan uzak kaldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Ancak yıldız ismin bu hafta takıma dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

MAAŞI ARTTIRILACAK, SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Yunus Akgün'ün maaşına zam yapma kararı aldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

17 milyon TL kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşı, Barış Alper Yılmaz'da olduğu gibi 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Ayrıca Yunus'un 2026'da sona erecek olan sözleşmesi, 3-4 yıl daha uzatılacak.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

SERBEST KALMA MADDESİ KALDIRILACAK

Yunus Akgün'ün mevcut sözleşmesinde sezon sonu geçerli olan 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Avrupa'dan birçok kulüp bu bedeli ödemeye hazır.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Ancak Galatasaray yönetimi, bu maddeyi kaldırarak oyuncuyla yeni bir kontrat yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 30 maça çıkan Yunus Akgün, toplamda 2147 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Genç yıldız, 11 gol ve 7 asistle takımına önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Yunus'un, yeni sözleşmeyle uzun yıllar Galatasaray'da kalması hedefleniyor.

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