Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın en düşük maaş alan isimlerinden biri olan milli futbolcunun ücretine zam yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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MAAŞI ARTTIRILACAK, SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Yunus Akgün'ün maaşına zam yapma kararı aldı.
17 milyon TL kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşı, Barış Alper Yılmaz'da olduğu gibi 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.
Ayrıca Yunus'un 2026'da sona erecek olan sözleşmesi, 3-4 yıl daha uzatılacak.
SERBEST KALMA MADDESİ KALDIRILACAK
Yunus Akgün'ün mevcut sözleşmesinde sezon sonu geçerli olan 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Avrupa'dan birçok kulüp bu bedeli ödemeye hazır.
Ancak Galatasaray yönetimi, bu maddeyi kaldırarak oyuncuyla yeni bir kontrat yapmayı planlıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 30 maça çıkan Yunus Akgün, toplamda 2147 dakika sahada kaldı.
Genç yıldız, 11 gol ve 7 asistle takımına önemli bir katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Yunus'un, yeni sözleşmeyle uzun yıllar Galatasaray'da kalması hedefleniyor.
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