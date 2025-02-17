Galatasaray'da Yunus Akgün'e zam ve yeni sözleşme hazırlığı!

MAAŞI ARTTIRILACAK, SÖZLEŞMESİ UZATILACAK Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Yunus Akgün'ün maaşına zam yapma kararı aldı.

17 milyon TL kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşı, Barış Alper Yılmaz'da olduğu gibi 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.