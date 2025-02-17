Galatasaray'da büyük değişim! İşte Okan Buruk'un Çaykur Rizespor maçı 11'i

Galatasaray'da gözler bugün oynanacak olan Çaykur Rize maçına çevrilmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde Alkmaar deplasmanında beklemediği şekilde 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak olan F.Bahçe derbisi öncesinde işleri sıkı tutuyor. Bugün oynanacak olan Rize mücadelesi öncesinde teknik direktör Okan Buruk, takımda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hollanda deplasmanında sahaya çıkan dört isme kesik atacak olan Buruk, taktiği de değiştiriyor.

BEKLER YENİ TRANSFERLERDEN

Bugün yeniden dörtlü bir savunma anlayışı ile sahaya çıkacak olan sarıkırmızılılarda Berkan kutlu, Jelert, Cuesta ve Kaan Ayhan kulübeye çekilecek. Sakatlığı nedeniyle bir süre takım arkadaşlarından uzak kalacak olan Morata'nın yerine de Ahmed Kutucu forma giyecek ve Victor Osimhen'e en yakın isim olacak. Beklerde ise yeni transferler olacak. Solda Eren Elmalı, sağda Frankowski sarı-kırmızılıların galibiyeti için ter dökecek. Torreira, Sara, Barış Alper, Dries Mertens ve Osimhen ise takımın vazgeçilmezleri.

4 EKSiK VAR

Galatasaray'da bugün oynanacak olan Ç. Rize maçı öncesinde dört sakat futbolcu bulunuyor. Jakobs, Yunus, Morata ve sezonu kapatan İcardi, Rize karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart cezası sona eren Muslera, Torreira, Abdülkerim ve Barış formasına kavuşuyor.

AHMED KUTUCU KART SINIRINDA

Rize mücadelesi öncesinde G.Saray'da tek bir isim sarı kart sınırında bulunuyor. Muslera, Torreira, Abdülkerim ve Barış, yarıda kalan A. Demir mücadelesiyle sarı kart cezalarını çekerken, sadece Ahmed ceza sınırında. Kutucu kart görmesi durumunda F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KALEDE GEÇİT YOK

Bu sezon birçok maçta kalesini gole kapatamayan G.Saray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta kalesini gole kapattı. Bu maçların 2'sinde Muslera birinde ise Günay kalediydi.

PALUT'A HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan süreçte Buruk; G.Saray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 6 maçta Okan Buruk 5 galibiyet alırken 1 maç berabere bitti.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha, P'Kolaou, Berkay, Ghezzal, Akintola, Mithat, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen