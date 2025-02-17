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Haberler Galatasaray Cuesta'nın Galatasaray'a transfer sürecine dair flaş açıklama!

Cuesta'nın Galatasaray'a transfer sürecine dair flaş açıklama!

Galatasaray’ın savunmasını güçlendirmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Carlos Cuesta’nın transfer sürecine dair detayları, oyuncunun eski kulübü Genk’in sportif direktörü Dimitri De Conde açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 12:19
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Cuesta'nın Galatasaray'a transfer sürecine dair flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, kadrosuna 7 yeni oyuncu kattı. Sarı-kırmızılı ekip, Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay ile kadrosunu güçlendirdi.

Savunma hattını güçlendiren transferlerden biri olan Carlos Cuesta'nın transfer sürecine dair detayları, oyuncunun eski kulübü Genk'in sportif direktörü Dimitri De Conde paylaştı.

Belçika basınından Voetbalnieuws'a konuşan De Conde, "Belçika'da transfer dönemi yeni sona ermişti. Club Brugge ile oynayacağımız kritik kupa maçı öncesinde Galatasaray'ın teklifi geldi. Cuesta, Genk'te mutlu olsa da transferi gerçekten istiyordu." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine dair açıklamalarını sürdüren De Conde, "Carlos'un ilk 11'deki yerini kaybettiği bilinen bir gerçek. Milli takımda oynama hedefi de onu bu karara yönlendirdi. Galatasaray'da forma şansı bulacağından emindi ve öyle de oldu. İlk maçına doğrudan 11'de çıktı." dedi.

Kolombiyalı stoper, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. Ayrıca, Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a karşı oynanan ilk maçta 90 dakika sahada kalarak savunmadaki yerini aldı.

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