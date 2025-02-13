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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde adı çok sayıda takımla anılan ancak Galatasaray'da kalan Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ada basını, dev kulübün Nijeryalı golcü için önereceği iki yıldızı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 10:51
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Kış transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan ve başta Alvaro Morata olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Cimbom'un sezon başında Napoli'den kiraladığı 26 yaşındaki santrforun adı Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Juventus gibi devlerle anılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Nijeryalı süper yıldızın ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülse de golcü oyuncu takımda kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Sezonu sarı-kırmızılılarda bitirmesi kesinleşen Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Nijeryalı golcüyle ilgili son iddia İngiltere'den geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

GARNACHO VE HOJLUND TEKLİF EDİLECEK

TBR Football'da yer alan habere göre Manchester United, sezon sonunda Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye Alejandro Garnacho ve Rasmus Hojlund'u teklif edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Haberde Premier Lig devinin yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Galatasaray'ın Osimhen'i kadroda tutmasının zor olduğu ancak sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istediği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Öte yandan Nijeryalı forvetle Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Arsenal'ın Kai Havertz'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından yaz ayında bir forvet takviyesi yapması gerektiğinin altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

26 yaşındaki santrfor, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi

Nijeryalı dünya yıldızının güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

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