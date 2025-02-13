GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde adı çok sayıda takımla anılan ancak Galatasaray'da kalan Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ada basını, dev kulübün Nijeryalı golcü için önereceği iki yıldızı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Nijeryalı süper yıldızın ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülse de golcü oyuncu takımda kaldı.
Sezonu sarı-kırmızılılarda bitirmesi kesinleşen Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Nijeryalı golcüyle ilgili son iddia İngiltere'den geldi.
GARNACHO VE HOJLUND TEKLİF EDİLECEK
TBR Football'da yer alan habere göre Manchester United, sezon sonunda Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye Alejandro Garnacho ve Rasmus Hojlund'u teklif edecek.
Haberde Premier Lig devinin yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın Osimhen'i kadroda tutmasının zor olduğu ancak sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istediği vurgulandı.
Öte yandan Nijeryalı forvetle Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği aktarıldı.
Arsenal'ın Kai Havertz'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından yaz ayında bir forvet takviyesi yapması gerektiğinin altı çizildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.
26 yaşındaki santrfor, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Nijeryalı dünya yıldızının güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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