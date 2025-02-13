GALATASARAY HABERİ - Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

Adana Demirspor, Galatasaray'a haksız penaltı verildiği gerekçesiyle sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

Karşılaşmanın Galatasaray lehine 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlanması beklenirken, Dries Mertens ile birlikte pozisyonun kahramanı olan Semih Güler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.