GALATASARAY HABERİ - Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve mücadelenin 12. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilen Adana Demirspor'da Semih Güler, Dries Mertens ile yaşadığı pozisyonla ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Adana Demirspor, Galatasaray'a haksız penaltı verildiği gerekçesiyle sahadan çekildi ve maç tatil edildi.
Karşılaşmanın Galatasaray lehine 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlanması beklenirken, Dries Mertens ile birlikte pozisyonun kahramanı olan Semih Güler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY ORTADA"
Ara transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan tecrübeli stoper, "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur." ifadelerini kullandı.
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