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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

GALATASARAY HABERİ - Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve mücadelenin 12. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilen Adana Demirspor'da Semih Güler, Dries Mertens ile yaşadığı pozisyonla ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 14:21
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GALATASARAY HABERİ- Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ- Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 12. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Adana Demirspor ceza sahasında Semih Güler ve Dries Mertens arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

GALATASARAY HABERİ- Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata penaltı atışını gole çevirirken, Akdeniz ekibinden çok konuşulan bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERİ- Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

Adana Demirspor, Galatasaray'a haksız penaltı verildiği gerekçesiyle sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

GALATASARAY HABERİ- Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

Karşılaşmanın Galatasaray lehine 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlanması beklenirken, Dries Mertens ile birlikte pozisyonun kahramanı olan Semih Güler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ- Semih Güler sessizliğini bozdu! Mertens'e yaptığı hareket penaltı mı?

"HER ŞEY ORTADA"

Ara transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan tecrübeli stoper, "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur." ifadelerini kullandı.

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