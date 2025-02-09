Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bir transfer daha yapmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"1 TRANSFER DAHA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Adaptasyonları çok kolay oldu yeni oyuncuların. Özellikle Alvaro'nun tanıdığı çok isim var, karakter olarak çok güçlü. Lemina'nın Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Burada oynamak için büyük fedakarlık yaptı, onu çok istedik. Biraz maç eksiği var sadece. Bugün kadroya almak istedim, oyun içerisinde bakacağız. Seyircimiz ona çok değer veriyor. Carlos da aynı şekilde çok çabuk adapte oldu, Davinson ile milli takımda beraber oynamaları önemli. Birçok şeye bakıyoruz, iyi bir aile babası, karakteri, oyun içi özellikleri, hızı, çabukluğu... Çok önemli oyuncular katıyoruz kadromuza, Ahmed gibi bir oyuncu da kattık kadromuza. Bir transfer daha yapmaya çalışacağız. İstediğimiz bir oyuncu olursa alacağız, çalışmalarımız sürüyor. Rakibimizin yerine bakmadan bu maça odaklanmamız gerekiyor. Bu maçı kazandırabilecek çok oyuncumuz var. Bizim seyircimizin önünde konsantre olamayacağımız maç yok. Çok güzel bir maç bekliyorum."