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GALATASARAY HABERLERİ: Boluspor maçında parladı! Ayrılığın eşiğine geldi
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan sağ bek konusunda bir süredir Frankowski yer alıyordu. Sarı kırmızılılar, Lemina transferi sonrası 14 yabancıya ulaşırken sağ bek hamlesi sonrası sürpriz bir ismin takımdan ayrılması bekleniyor. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:04
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