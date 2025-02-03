Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, hakem yönetimine tepki gösterdi. İşte Hatipoğlu'nun maç sonu açıklamaları…

"YİNE HAKEM HATALARI OLDU"

"Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı, bu kez Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. İki sarı karttan, iki kırmızı kart vardı. Dünkü kadar fahiş hakem hatası olmadı ama yine hakem hataları oldu. Umarım hakem hataları biter ve adil, rekabetçi bir ortamda mücadele ederiz."

"BU SENE ZOR OLACAK"

"Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Bu sene zor, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Takımı güçlü hale getirmek ve yarış sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

"YABANCI ORTA HAKEM..."

"Yabancı orta hakem talebimiz olmadı ama yabancı VAR hakemi talebimiz oldu. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, adaletlidir gibi açıklama yapmak doğru değil! Biz yabancı veya yerli de olsa, iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için kriterler konulmalı ve standardı yüksek hakemler gelmeli. İyi bir lig var, takımlar önemli transferler yapıyor. Ligin izlenirliği artıyor. Gönül ister ki burada hep iyiler olsun ve dünyada izlenilebilirliğimiz artsın."

"TRANSFER ÇALIŞMALARI..."

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Transferleri insanlar değil, Galatasaray Kulübü yapıyor. Yöneticiler olarak aramızda herhangi bir sorun yok."