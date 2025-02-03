  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, hakemlere tepki gösterdi. İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 23:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, hakem yönetimine tepki gösterdi. İşte Hatipoğlu'nun maç sonu açıklamaları…

"YİNE HAKEM HATALARI OLDU"

"Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı, bu kez Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. İki sarı karttan, iki kırmızı kart vardı. Dünkü kadar fahiş hakem hatası olmadı ama yine hakem hataları oldu. Umarım hakem hataları biter ve adil, rekabetçi bir ortamda mücadele ederiz."

"BU SENE ZOR OLACAK"

"Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Bu sene zor, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Takımı güçlü hale getirmek ve yarış sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

"YABANCI ORTA HAKEM..."

"Yabancı orta hakem talebimiz olmadı ama yabancı VAR hakemi talebimiz oldu. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, adaletlidir gibi açıklama yapmak doğru değil! Biz yabancı veya yerli de olsa, iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için kriterler konulmalı ve standardı yüksek hakemler gelmeli. İyi bir lig var, takımlar önemli transferler yapıyor. Ligin izlenirliği artıyor. Gönül ister ki burada hep iyiler olsun ve dünyada izlenilebilirliğimiz artsın."

"TRANSFER ÇALIŞMALARI..."

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Transferleri insanlar değil, Galatasaray Kulübü yapıyor. Yöneticiler olarak aramızda herhangi bir sorun yok."

F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! Devamını Oku BUNU DA OKU

Galatasaray Milan ile anlaştı!
Batshuayi'nin transferi açıklandı!
DİĞER
Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...
Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
Okan Buruk ayrılığı açıkladı!
G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu 23:51
David Beckham'dan Beşiktaş'a ziyaret! David Beckham'dan Beşiktaş'a ziyaret! 23:49
Batshuayi'nin transferi açıklandı! Batshuayi'nin transferi açıklandı! 23:17
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! 23:10
Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Okan Buruk ayrılığı açıkladı! 22:44
İnan: Maçın hakkı beraberlikti İnan: Maçın hakkı beraberlikti 22:40
Daha Eski
Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım 22:29
G.Saray'da 4 isim cezalı duruma düştü! G.Saray'da 4 isim cezalı duruma düştü! 22:27
Elias Jelert: G.Saray'da olmayı seviyorum Elias Jelert: G.Saray'da olmayı seviyorum 22:24
Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık 22:23
Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu 22:04
G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü 22:02