Rakip Alkmaar hedef final!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde dün gerçekleştirildi. Lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, kura çekiminde seri başı olarak yer aldı. Sarı kırmızılılar, kura sonucunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanş ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.

ALKMAAR ILE 1 KEZ KARŞILAŞTI

Cimbom, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki takım arasında bu sezon lig aşamasında Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Temsilcimiz, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Aslan; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skor elde etti.

19 BİN KİŞİLİK STAT

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Hollanda takımını, Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırıyor. AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu'nda oynuyor.

F.BAHÇE'Yİ YENDİ

AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg'u 3-2, Roma'yı 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi, Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. Alkmaar, 11 puan ve averajla ligi 19. sırada bitirdi.

TURU GEÇECEĞİZ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Alkmaar eşleşmesini değerlendirdi. Hatipoğlu, "Hatipoğlu, "Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım" dedi.

SON 16 ÖNEMLİYDİ

Hatipoğlu, "Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham ve Manchester United. ManU ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce Alkmaar'ı geçmeyi, sonra hangisi olursa olsun finale çıkmayı arzuluyoruz." sözlerini sarf etti.

TÜM GALİBİYETLER İÇ SAHADA

AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde aldığı 3 galibiyeti de sahasında aldı. Hollanda temsilcisi, sahasında Elfsborg'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-1 ve Roma'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

EN GOLCÜ TAKIM

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu... Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 maçta 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 172 defa da rakip kaleye şut atarak bu alanda da ilk sırada yer aldı. Galatasaray, 60 isabetli şut atarak da en fazla isabetli şut kaydeden takım oldu.

ASLAN PAYI YUNUS VE OSİMHEN'İN

Galatasaray'da Victor Osimhen ile Yunus Akgün, Avrupa'da lig etabının en golcü futbolcuları oldu. Atılan 19 golün 10'u bu ikiliden geldi. Aslan'ın diğer gollerini; Mauro İcardi (2), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Davincon Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Elias Jelert kaydetti. İki golü ise PAOK ve Elfsborg müsabakalarında rakip futbolcular kendi kalelerine gönderdi.

DEPLASMANDA KAYIP

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda deplasmandaki 4 maçta galibiyet elde edemedi. Sahasındaki 4 müsabakada 3 galibiyeti 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise beklentileri karşılayamadı. Aslan, konuk olduğu maçlarda RFS, AZ Alkmaar ve Malmö ile berabere kalırken, Ajax'a mağlup oldu.