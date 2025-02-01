Morata ile 3-4-1-2

Okan Buruk, Victor Osimhen'in transferi sonrasında formasyonda değişikliğe gitmiş ve İcardi ile Nijeryalı yıldızı çift santrfor olarak sahaya sürmüştü. Bu dizimle birlikte güçlü bir oyun elde eden sarı-kırmızılılar, İcardi'nin sakatlanmasıyla birlikte yeniden 4-2-3-1'e dönüş yaptı. Ancak sonuçlar istenilen gibi olmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden golcü transferi istedi. Yönetim de Milan'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yla prensip anlaşmasına vardı. Okan Buruk da İspanyol forvet imzayı atarsa yeniden 3-4-1-2'ye dönüş kararı aldı. Morata'yla birlikte yeniden çift santrforla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu şekilde oyun dominasyonunu yeniden elde etmek istiyor. Buruk, Ajax maçı sonrasında bu sistemle oynamak istediğini net bir şekilde ifade etmişti.