Osimhen'e 65 milyon euro

Galatasaray, sezon başında kiraladığı Victor Osimhen için Napoli'nin resmen kapısını çaldı. İtalya'da yayın yapan Corriere Dello Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Osimhen için 65 milyon euroluk teklif etti. Ancak Napoli Kulübü Başkanı De Laurentiis'in 75 milyon euroluk bonservis bedelinde ısrar ettiği vurgulandı. Ocak ayında ve sezon sonunda transfer önceliğinin ise Galatasaray'da olacağı kaydedildi. Victor Osimhen'in şu anda Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyduğu ve sezonu kesin olarak Türkiye'de tamamlayacağı aktarıldı. Dünyaca ünlü forvete başta İngiltere olmak üzere Avrupa'dan ciddi tekliflerin olduğu dile getirildi. Ancak Nijeryalı yıldızın Galatasaray ile 2024-25 sezonunu bitireceği ifade edildi. Sezon başında kadroya katılan Osimhen 20 resmi maçta 16 gol attı, 5 asist yaptı.