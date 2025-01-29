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Haberler Galatasaray Transfer mesajı

Transfer mesajı

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Her an transfer açıklaması yapabiliriz" diyerek söze başlayan Kırmızı, şöyle devam etti: "Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyor. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu transfer için çalışıyor. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz" bilgisini verdi. Kırmızı, "Mauro Icardi inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Transfer mesajı
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Her an transfer açıklaması yapabiliriz" diyerek söze başlayan Kırmızı, şöyle devam etti: "Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyor. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu transfer için çalışıyor. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz" bilgisini verdi. Kırmızı, "Mauro Icardi inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor."
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