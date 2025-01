Transfer mesajı

GalatasaraySportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı , transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Her an transfer açıklaması yapabiliriz" diyerek söze başlayan Kırmızı, şöyle devam etti: "Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyor. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu transfer için çalışıyor. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz" bilgisini verdi. Kırmızı, " Mauro Icardi inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul 'a gelmek için can atıyor."